Сенатор предложил закрывать все крупные супермаркеты в выходные дни

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей инициативы, отметив, что предлагает сделать «как на Западе».

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», — комментирует Кондратьев.

В Минпромторге предложение не поддержали и сочли его безосновательным.

«Решительно непонятны преследуемые цели и ожидаемые результаты... Следует понимать, что в сравнении с западными странами в России торговых площадей в два раза меньше», — цитирует сообщение ведомства радиостанция «Говорит Москва».

Позднее Кондратьев заявил «Парламентской газете», что не будет выдвигать законопроект об ограничении работы гипермаркетов. Он выступил за поддержку малого бизнеса, но при этом отметил, что россияне не поймут закона об ограничении работы крупных торговых сетей.

В марте 2017 года с аналогичной инициативой выступил зампредседателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. В сотрудничестве с депутатом Госдумы Ириной Яровой он предлагал ограничить в России работу круглосуточных гипермаркетов, вредящих развитию других форм торговли. По их мнению, крупные торговые сети должны закрываться в субботу в 16:00, а по воскресеньям вообще не работать.

Авторы инициативы тогда также ссылались на аналогичный опыт Германии, отмечая, что «продуктовый гипермаркет, работающий 24 в сутки — это конец любых других форм торговли».

Однако тогда эта идея не прошла. Ее раскритиковали и в Госдуме, и в министерстве промышленности и торговли, и сами представители розничной торговли, заявившие, что помогать малому бизнесу надо через снижение налогов, цен на аренду и создание оптовой базы закупок, а не с помощью запретов для крупного бизнеса.