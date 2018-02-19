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Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками компании "Магнит"

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками компании «Магнит». Бизнесмен продал 29,1% акций ритейлера банку ВТБ, и покинет пост гендиректора сети продуктовых магазинов после завершения сделки. По словам очевидцев, на прощание Галицкого с коллективом «Магнитом» пришли более 6 тысяч сотрудников.

«Хочу, чтобы вы в понедельник вышли на работу и показали ту агрессию, которая нам всегда была свойственна. Мы очень достойная компания. Не может компания состоять из одного человека.

ВТБ предоставило шанс, благодарю их за то, что помогли в этой сделке ребятам из Краснодара возглавить компанию. Но самое важное — мы должны двигаться дальше. Никто не умер, жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести уже тяжело. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день...

Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые», сказал Галицкий.

Автор: Анна
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