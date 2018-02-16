Сергей Галицкий продал 29,1% «Магнита» и покинул компанию

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% продуктового ритейлера банку ВТБ. Соответствующий договор был подписан в ходе инвестиционного форума в Сочи, сообщает РБК. Сумма сделки составит 138 млрд рублей.

После завершения сделки Сергей Галицкий покинет пост главы компании, его место займёт финансовый директор Хачатур Помбухчан. Совет директоров должен утвердить отставку 16 фераля.

Стоит отметить, что Сергей Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций. Планируется, что после сделки компания останется публичной.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить.

Мне уже 50 лет — это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом», — прокомментировал свое решение Галицкий.