+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Сергей Галицкий продал 29,1% «Магнита» и покинул компанию

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% продуктового ритейлера банку ВТБ. Соответствующий договор был подписан в ходе инвестиционного форума в Сочи, сообщает РБК. Сумма сделки составит 138 млрд рублей.

После завершения сделки Сергей Галицкий покинет пост главы компании, его место займёт финансовый директор Хачатур Помбухчан. Совет директоров должен утвердить отставку 16 фераля.

Стоит отметить, что Сергей Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций. Планируется, что после сделки компания останется публичной.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить.

Мне уже 50 лет — это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом», — прокомментировал свое решение Галицкий.

«Магнит» оставался самым дорогим в России ритейлером почти семь лет, однако, за 2017 год рост выручки оказался ниже ожиданий менеджмента сети. Выручка составила 1,143 трлн рублей, уступив выручке Х5, которая за весь 2017 год достигла 1,29 трлн руб.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 февраля / Комментарии
«Магнит» станет «продуктовым партнером» для Почты России

«Магнит» станет «продуктовым партнером» для Почты России

Почта России, ВТБ и ритейлер «Магнит» 16 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» подпишут соглашение о намерениях. Речь идет о долгосрочном партнерстве в рамках развития стратегии Почты России на период до 2020 года.

далее →

13 февраля / Комментарии
Герман Греф: выдача наличных на кассах магазинов появится в 2018 году

Герман Греф: выдача наличных на кассах магазинов появится в 2018 году

В 2018 году Сбербанк России планирует запустить сервис, который позволяет снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов. Сделать это можно будет через POS-терминалы.Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

далее →

13 февраля / Комментарии
Сеть магазинов «Дом Лаверна» закроет все торговые точки

Сеть магазинов «Дом Лаверна» закроет все торговые точки

Сеть магазинов товаров для дома и интерьера «Дом Лаверна» закроет все торговые точки до 1 мая 2018 года. До мая компания намерена решить все рабочие вопросы и выполнить оставшиеся финансовые обязательства.

далее →

12 февраля / Комментарии
Лопаты, ледорубы, скребки: Leroy Merlin рассказал о продажах снегоуборочной техники после снегопада

Лопаты, ледорубы, скребки: Leroy Merlin рассказал о продажах снегоуборочной техники после снегопада

В компании проанализировали продажи снегоуборочной техники и инструментов после рекордного снегопада в ЦФО.

далее →

12 февраля / Комментарии
X5 Retail Group открывает dark store

X5 Retail Group открывает dark store

Ритейлер X5 Retail Group откроет в Москве и Санкт-Петербурге магазины «Перекресток» в формате dark store, работающих исключительно для выполнения интернет-заказов. Инвестиции в открытие одного объекта составят 70-90 млн руб.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!