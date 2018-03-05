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Сергей Галицкий рассказал о своих новых проектах

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ВТБ24
ВТБ24
Финансовые организации

Сооснователь и бывший глава сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий рассказал о своих проектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Галицкий рассказал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о планах реконструировать кинотеатр «Аврора», развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК «Краснодар».

В свою очередь, Сергей Галицкий обратил внимание на то, что на сегодняшний день сделка по продаже 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ пока не завершена, сейчас проходят все необходимые юридические процессы.

«Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город — для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать», — уточнил Сергей Галицкий.

Он также акцентировал, что планирует, исключив лишнюю публичность, продолжить свои проекты как частное лицо, но, вместе с тем, не отказывается от начатых дел — таких, как реконструкция кинотеатра «Аврора». В планах бизнесмена также развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК «Краснодар».

«Интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», — добавил Сергей Галицкий.

В феврале 2018 года Сергей Галицкий продал банку ВТБ 29% «Магнита» за 138 млрд рублей. Место главы компании занял финансовый директор Хачатур Помбухчан.

Компании и сервисы: ВТБ24, Магнит
Автор: Анна
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