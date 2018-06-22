Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России объявляет о назначении Сергея Гончарова на должность генерального директора федеральной торговой сети «Пятёрочка».

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Retail Group, заявил: «Сергей Гончаров имеет успешный опыт как в области стратегии и управления брендом, так и в области операционного управления и развития розничного бизнеса. В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесёт новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса «Пятерочки».

Сергей Гончаров пришел в Х5 1 марта 2018 года. С 2013 до конца 2017 года Сергей работал в компании «Магнит», где возглавлял формат «Магнит Косметик». С 2005 по 2013 год Сергей работал в Sony Corporation в должности директора по стратегии и развитию бизнеса, до этого — в инвестиционных компаниях в Испании и США. Сергей имеет диплом MBA Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете.

Новым директором по стратегии назначен внутренний кандидат Вадим Капустин, занимавший ранее должность директора по стратегическому маркетингу и планированию.

Игорь Шехтерман прокомментировал: «Вадим Капустин будет отвечать за процесс постоянного обновления стратегии и поиск новых точек роста, а также за управление инновациями, которое становится все более стратегически значимым для Компании. Вадим обладает для этого всеми необходимыми компетенциями и опытом».

До прихода в Х5 в 2016 году Вадим Капустин на протяжении пяти лет занимался разработкой и управлением стратегией в международном подразделении компании Walmart, а также разработкой и внедрением стратегий омни-канальности и цепочек поставок Walmart и Sam's Club на американском рынке. До этого Вадим более 15 лет работал в управленческом консультировании в A.T. Kearney и KPMG в различных странах и индустриях, включая ритейл и FMCG. Имеет диплом бизнес-школы Дарден при университете Вирджинии.