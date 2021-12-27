Сергей Ли утвержден в качестве управляющего директора блока OneRetail М.Видео-Эльдорадо

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о том, что Совет директоров ПАО «М.видео» утвердил кандидатуру Сергея Ли на должность управляющего директора блока OneRetail. На этой позиции он сменит Дагмару Иванову, принявшую решение покинуть компанию. Г-н Ли в общей сложности имеет более чем 20-летний опыт работы на рынке бытовой техники и электроники как на стороне производителей, так и коммерческих закупок, и развития продаж в ритейле.

Во главе структуры блока OneRetail, который объединяет основные операционные функции М.Видео и Эльдорадо, Сергей Ли будет отвечать за реализацию стратегии развития двух брендов с клиентоцентричным подходом и организацию эффективной работы розницы, клиентского сервиса, маркетинга, мобильной платформы и других направлений электронной коммерции. Он вступает в должность с 1 февраля и будет находиться в прямом подчинении генеральному директору М.Видео-Эльдорадо Энрике Фернандесу.

Среди основных задач — повышение эффективности продаж и бизнес-процессов, включая совершенствование практик, направленных на улучшение взаимодействий с покупателями и повышение качества обслуживания. В приоритете также усиление позиций компании на конкурентном рынке за счёт ускорения цифровой трансформации и дальнейшего совершенствования всех розничных процессов и технологической платформы OneRetail, которая развивается с фокусом на потребности и удобство пути для клиента. Уникальный технологический стек цифровых сервисов и продуктов позволяет объединить магазины, сайт, мобильные приложения для продавца и покупателя в одну экосистему, где покупатель может бесшовно перемещаться, получать максимально комфортный и персонализированный опыт для выгодных покупок.

«М.Видео-Эльдорадо выходит за рамки классического ритейлера, стремительно становясь технологической компанией с развитой розничной и логистической инфраструктурой. При этом центральное место в философии компании занимают клиенты, и мы продолжаем совершенствоваться и использовать индивидуальный подход для максимального удовлетворения их потребностей. Имеющуюся многолетнюю экспертизу, ИТ-фундамент и другие конкурентные преимущества мы продолжим использовать для масштабирования бизнеса и достижения цели по увеличению GMV до 1 трлн руб. к 2025 году. Для содействия в решении стратегических задач мы пригласили Сергея Ли. Он имеет многолетний успешный опыт работы в компании и хорошо знаком со стратегией, зарекомендовал себя как лидер, обладает уникальной экспертизой в разных областях ритейла, что позволит повысить эффективность бизнес-процессов и скорость внедрения новые практик для создания дополнительных ценностей, будь то новые розничные форматы, сервисы или коллаборации. От лица Совета директоров и всей компании благодарю Дагмару Иванову за успешное объединение управляющей команды двух брендов и эффективную работу бизнеса в период антиковидных ограничений, а также весомый вклад в разработку и реализацию стратегии OneRetail. Желаю успехов в дальнейшей карьере и профессиональной реализации». Энрике Фернандеса, генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо.

Сергей Ли окончил Московский технический университет связи и информатики. С 2001 по 2004 гг. отвечал за развитие бизнеса в российском представительстве компании Philips, с 2004 по 2008 гг. работал исполнительным директором компании Sulpak (Казахстан). В общей сложности более 14 лет занимал различные руководящие позиции в М.Видео и Эльдорадо. С 2008 по 2018 гг. отвечал за направление «Бытовая электроника» в М.Видео. С января 2018 до июня 2021 гг. являлся управляющим директором бренда Эльдорадо. В течение последнего полугода занимал должность операционного директора ГК «Детский мир».