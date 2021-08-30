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Сергей Шнуров и группа «Зоя» предлагает утолить “хлебидо” в «Пятерочке»

«Пятерочка» (входит в X5 Group) совместно с новым продюсерским проектом Сергея Шнурова, группой «Зоя», выпустили дебютный клип на песню «Хлеб». Об этом говорится в сообщении ретейлера. Клип на песню стал первым у группы «Зоя», его режиссером выступил Павел Сидоров.

В ролике главная героиня борется с непреодолимым желанием съесть хлебобулочные изделия, без которых не может прожить ни минуты. Однажды девушка оказывается в магазине сети у дома перед витриной со свежей выпечкой и не может устоять от искушения. Шнуров предстал в видео в качестве психотерапевта Сергея Караваева, рассказывающего зрителям о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.

«Трудно сдержаться, когда в ближайшей „Пятерочке“ у дома появляется собственная пекарня с порядка 30 различными видами выпечки. Так что бороться со своей „врожденной хлебобулочностью“ вовсе не стоит, а утолить „хлебидо“ можно без труда», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Собственные пекарни ретейлера стали появляться в 2019 г. Сейчас в ассортименте отдела «Горячий хлеб» представлен ряд продукции: различные виды хлеба, багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.

Автор: Анна
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