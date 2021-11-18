Сергей Юрченко стал руководителем продуктового направления рекламной платформы «СберМаркета»
Сергей Юрченко назначен на должность руководителя продуктового направления рекламной платформы «СберМаркета», сообщили в пресс-службе компании. Он будет отвечать за реализацию и развитие рекламных инструментов в Ads Platform, в том числе, курировать создание набора рекламных продуктов для брендов и ритейлеров.
Ранее Юрченко работал в компании МТС, где руководил отделом диджитал-рекламных продуктов. Он занимался их созданием и развитием с использованием BigData сотового оператора. Также топ-менеджер курировал рекламные продукты категории O2O.
«Развитие рекламной платформы — один из ключевых фокусов „СберМаркета“. Сергей Юрченко возглавит продуктовое направление, которое активно занимается новыми разработками и развитием рекламных инструментов. Среди них: медийные рекламные инструменты, а также инструменты перформанс-маркетинга. Уверен, что опыт и навыки Сергея помогут продуктам сервиса развиваться ещё быстрее».
Борис Вольфсон, вице-президент по продукту «СберМаркета»