Сергей Юрченко стал руководителем продуктового направления рекламной платформы «СберМаркета»

Сергей Юрченко назначен на должность руководителя продуктового направления рекламной платформы «СберМаркета», сообщили в пресс-службе компании. Он будет отвечать за реализацию и развитие рекламных инструментов в Ads Platform, в том числе, курировать создание набора рекламных продуктов для брендов и ритейлеров.

Ранее Юрченко работал в компании МТС, где руководил отделом диджитал-рекламных продуктов. Он занимался их созданием и развитием с использованием BigData сотового оператора. Также топ-менеджер курировал рекламные продукты категории O2O.