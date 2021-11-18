+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Сергей Юрченко стал руководителем продуктового направления рекламной платформы «СберМаркета»

Сергей Юрченко назначен на должность руководителя продуктового направления рекламной платформы «СберМаркета», сообщили в пресс-службе компании. Он будет отвечать за реализацию и развитие рекламных инструментов в Ads Platform, в том числе, курировать создание набора рекламных продуктов для брендов и ритейлеров.

Ранее Юрченко работал в компании МТС, где руководил отделом диджитал-рекламных продуктов. Он занимался их созданием и развитием с использованием BigData сотового оператора. Также топ-менеджер курировал рекламные продукты категории O2O.

«Развитие рекламной платформы — один из ключевых фокусов „СберМаркета“. Сергей Юрченко возглавит продуктовое направление, которое активно занимается новыми разработками и развитием рекламных инструментов. Среди них: медийные рекламные инструменты, а также инструменты перформанс-маркетинга. Уверен, что опыт и навыки Сергея помогут продуктам сервиса развиваться ещё быстрее».

Борис Вольфсон, вице-президент по продукту «СберМаркета»

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 ноября / Комментарии
В начале ноября 2021 года сектор e-commerce подвергся кибератакам

В начале ноября 2021 года сектор e-commerce подвергся кибератакам

Аналитики компании StormWall, которая занимается разработкой решений по защите бизнеса от кибератак, зафиксировали всплеск DDoS и других хакерских атак на сектор e-commerce в начале ноября этого года. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, популярность онлайн-шопинга в начале ноября выросла, и на эту ситуацию моментально отреагировали хакеры.

далее →

16 ноября / Комментарии
СберМаркет откроет в КидБурге площадки для обучения детей через игру электронной коммерции

СберМаркет откроет в КидБурге площадки для обучения детей через игру электронной коммерции

Онлайн-сервис доставки товаров СберМаркет запускает первую игровую площадку для обучения детей электронной коммерции в КидБурге в ЦДМ на Лубянке. В игротеке дети узнают, как устроен онлайн-рынок, какие навыки и профессии нужны, чтобы работать в одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса.

далее →

10 ноября / Комментарии
Екатерина Непомнящая возглавила отдел маркетинга «Яндекс.Маркета»

Екатерина Непомнящая возглавила отдел маркетинга «Яндекс.Маркета»

Екатерина Непомнящая назначена главой маркетинга «Яндекс.Маркета». Ранее она руководила направлением бренда и маркетинговых коммуникаций.

далее →

8 ноября / Комментарии
Яндекс.Маркет изменил требования к товарам в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия»

Яндекс.Маркет изменил требования к товарам в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия»

Команда Яндекс.Маркета изменила требования к товарам, которые размещаются в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия».

далее →

5 ноября / Комментарии
Ozon сослался на технический сбой и отменил заказы стоимостью один рубль

Ozon сослался на технический сбой и отменил заказы стоимостью один рубль

Ozon отменил заказы, сделанные пользователями по необычно низким ценам. В компании объяснили такое решение техническим сбоем, однако в Роспотребнадзоре посчитали, что маркетплейс при аннулировании дешевых заказов поступил незаконно.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!