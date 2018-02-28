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Сервис Biletix удалён из рейтинга самых дорогих компаний Рунета

Журнал Forbes объявил об ошибке и исключил сервис онлайн-бронирования авиабилетов Biletix из рейтинга самых дорогих компаний Рунета в 2018 году. Об этом говорится на сайте издания.

Сервис занимал седьмое место в рейтинге с оценкой в $264 млн. В Forbes рассказали, что включили компанию в список на основе данных, которые предоставила Biletix.

Однако позже выяснилось, что информация компании «не отвечает требованием методологии» рейтинга.

«Вместо данных о комиссионном доходе, которые запрашивались у всех компаний с похожей бизнес-моделью, Biletix предоставил Forbes показатель совокупных продаж, в который он включил стоимость всех реализованных через платформу партнерских продуктов.

Поскольку в ответ на повторный запрос от Forbes компания Biletix отказалась предоставлять данные по комиссионному доходу, редакция оценила ее капитализацию, исходя из средней маржи у агентов по продаже билетов. Таким образом, стоимость сервиса оказалась недостаточной для включения в рейтинг», говорится в сообщении издания.

В обновлённом рейтинге участники списка, занявшие с восьмой по двадцатую строчку, подвинулись на одну позицию вверх. При этом в рейтинг вошла платформа онлайн-образования «Нетология-групп» с оценкой в $72 млн.

Автор: Анна
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