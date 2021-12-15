Сервис быстрой доставки Ozon Express появился в Сибири

Ozon Express открыл свой первый в Сибири даркстор — склад, где собираются онлайн заказы для быстрой доставки. Объект, расположенный на проспекте Мира, позволит большинству жителей Октябрьского и Ленинского районов получать товары уже через полчаса после заказа — это в два раза быстрее, чем в других городах, где уже доступен сервис. По мере роста спроса на экспресс-доставку будет принято решение о дальнейшем покрытии Томска.

Воспользоваться сервисом томичи могут на сайте или в приложении Ozon — там появилась отдельная вкладка Ozon Express, где представлено до двух тысяч позиций с доставкой за 30 минут. В ассортименте наиболее востребованные товары: овощи и фрукты, мясо, птица и рыба, молочная продукция и свежая выпечка, бакалея, вода, напитки, замороженные продукты, средства для гигиены и бытовая химия.

Сделать покупки с быстрой бесплатной доставкой можно с 8 до 23 часов. Минимальная стоимость заказа составляет всего 100 рублей.

«Мы предлагаем жителям Томска удобный сервис — заказать свежие продукты онлайн с бесплатной доставкой за полчаса. Учитывая суровый климат Сибири и рост популярности онлайн шопинга, мы видим перспективы развития как в Томске, так и других городах региона». Арина Князева, директор по коммерции и развитию бизнеса Ozon Express

В рамках регионального развития Ozon Express ищет локальных поставщиков продуктов питания для быстрой доставки. Таким образом сервис пополняет ассортимент товарами местного производства, а региональные предприниматели получают новый перспективный канал продаж.