Ozon Express начал доставку еды на домашних матчах ФК «Спартак-Москва»
Сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozon Express стал официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». В рамках сотрудничества Ozon Express предоставляет фанатам эксклюзивные скидки, а также запускает сервис по доставке еды на стадионе «Открытие Банк Арена».
С начала нового футбольного сезона 2021/2022 сервис быстрой доставки Ozon Express стал официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». Теперь при посещении домашних матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» поклонники футбола смогут перекусить, не отрываясь от просмотра игры — курьеры Ozon Express доставляют еду из зоны фудкорта стадиона непосредственно к месту болельщика. Кроме того, Ozon Express приготовил для поклонников «Спартака» специальные скидки и предложения при оформлении заказов.
Партнёры также проведут ряд совместных акций: активности по продвижению бренда на стадионе во время футбольных матчей, проекты в социальных сетях и другие digital-активности.
«Мы рады, что тысячи наших болельщиков смогут лучше узнать бренд Ozon Express. — говорит руководитель направления маркетинга и продаж ФК „Спартак-Москва“ Рустам Махмутов. — Развитие сервиса доставки еды на места — одна из приоритетных задач в части работы клуба в матчдей, и мы рады, что начинаем работать в паре с таким авторитетным брендом. Надеемся, что совместные усилия по развитию сервиса приведут к тому, что посещение футбольного матча станет еще чуть более комфортным событием для наших гостей».