Ozon Express начал доставку еды на домашних матчах ФК «Спартак-Москва»

Сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozon Express стал официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». В рамках сотрудничества Ozon Express предоставляет фанатам эксклюзивные скидки, а также запускает сервис по доставке еды на стадионе «Открытие Банк Арена».

С начала нового футбольного сезона 2021/2022 сервис быстрой доставки Ozon Express стал официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». Теперь при посещении домашних матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» поклонники футбола смогут перекусить, не отрываясь от просмотра игры — курьеры Ozon Express доставляют еду из зоны фудкорта стадиона непосредственно к месту болельщика. Кроме того, Ozon Express приготовил для поклонников «Спартака» специальные скидки и предложения при оформлении заказов.

Партнёры также проведут ряд совместных акций: активности по продвижению бренда на стадионе во время футбольных матчей, проекты в социальных сетях и другие digital-активности.