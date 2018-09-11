Сервис для курьеров Dostavista привлек $2 млн от американской FJ Labs

Сервис Dostavista для курьеров, обеспечивающих срочную доставку для малого и среднего бизнеса, привлек $2 млн, сообщает газета «Коммерсантъ». Среди прочих инвесторов — американская компания FJ Labs, в портфеле которой Uber и Alibaba. Сделки с американскими инвесторами в последние годы стали редкостью для российского венчурного рынка.

Также в сервис вложились Buran VC и AddVenture (летом 2017 года они инвестировали в Dostavista $2,25 млн). Еще ранее в проект вложили $1,3 млн бизнес-ангелы, которых в компании не раскрывают.

Dostavista предлагает срочную доставку по городу для малого и среднего бизнеса. Курьеры получают заказы через мобильное приложение, система подбирает ближайшего к отправителю исполнителя с самым высоким рейтингом.

За 2017 год и неполный 2018-й компания выполнила 5 млн доставок. Выручка и чистая прибыль ООО «Портал», управляющего Dostavista, в 2016 году выросли в три раза, до 65 млн рублей и 55 млн рублей соответственно. В 2017 году выручка выросла в 2,5 раза.

«Мы закрыли Китай и Великобританию, где нас не устроили результаты, открыли Вьетнам, Таиланд и Филиппины — фокусируемся на том, что быстро растет. Финансирование пойдет опять на международное развитие»,— говорит Михаил Александровский. Сейчас, по его словам, уже четверть доставок проект делает за рубежом: «Иностранные рынки мы еще не начинали серьезно монетизировать, так что выручка оттуда составляет около 10%. А всю прибыль мы инвестируем в рост».

Сервисы доставки — быстро растущий во всем мире сегмент, который привлекает крупные инвестиции. Хотя рынок действительно быстро увеличивается, на нем растет и конкуренция, указывает управляющий партнер Impulse VC Кирилл Белов. Недавно привлек инвестиции похожий сервис Ptichka, занимаются доставкой и сервисы такси. "Хватит ли места для всех? Возможно, если конкуренты сами себя не иссушат ценовой войной",— полагает инвестор.