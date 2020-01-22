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Сервис доставки еды «Достаевский» замораживает проект «Достамаркет»

Петербургский сервис «Достаевский», который специализируется на доставке еды со своих фабрик-кухонь, решил заморозить проект по экспресс-доставке продуктов и бытовой химии «DostaМаркет» и ресторанный проект «Dоsтаевский Экспресс», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

В 2020 году «Достаевский» рассчитывает построить новую бизнес-модель и вернуть проекты на рынок в другом формате. Опрошенные газетой эксперты считают, что компания переоценила свои силы и не использовала возможную синергию с основным сервисом.

Компания не использовала возможную синергию с основным сервисом в качестве конкурентного преимущества, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Им нужно было объединить все в одно приложение, как это чуть позднее сделала „Яндекс.Лавка“, поглотившая в конце прошлого года „Яндекс.Шефа“. „Достаевский“ пропустил эту очевидную вещь, а возможности конкурировать с тем же „Яндексом“ и „Самокатом“ в чистом виде у них нет», — отметил он.

«Нам было важно понять ситуацию на рынке, познакомиться с конкурентами и изучить потребности современного клиента. После тестового запуска Dostaевский Экспресс и DostaМаркет мы пересмотрим модель ведения бизнеса подобных проектов для грамотного и перспективного развития. В новом 2020 году мы планируем построить новую, сбалансированную бизнес модель и выйти на рынок уже в усовершенствованном формате работы.»

Сергей Разумов, директор по маркетингу компании Dostaевский

«Достаевский» открыла свой первый ресторан «Dоsтаевский Экспресс» в Санкт-Петербурге в августе 2019 года. В ноябре компания начала тестировать доставку продуктов за полчаса в Кировском районе и планировала расшириться на весь город в 2020 году.

В январе 2020 года о прекращении работы сообщили московский сервис доставки продуктов из магазинов golama и сервис срочной доставки товаров Superbro от Dostavista. Ранее о закрытии сообщил еще один российский стартап по доставке фермерских продуктов — Foodza.

Автор: Анна
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