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Сервис доставки еды Golama объявил о закрытии

Сервис доставки еды Golama объявил о своем закрытии с 15 января 2020 года. «Новость неприятная, но мы были рады доставлять вам продукты!» — сообщается в официальном аккаунте в Instagram. «Нет денег, на которые рассчитывали. Модель прибыльна только на определенном объеме», — сообщила в Facebook Евдокия Григорова, директор по маркетингу компании Golama.

Сооснователь группы компаний «Везет» Евгений Львов запустил сервис Golamago (затем был переименован в Golama) в марте 2018 года. В январе 2019 года компания привлекла 150 млн руб., при этом имена частных инвесторов не раскрывались. При этом, по данным СПАРК, у ООО «Лама Маркет» — десять учредителей. Самый крупный пакет — 39,7% — принадлежит Владимиру Ямбуренко. Выручка «Лама Маркет» по итогам 2018 года составила 13,2 млн руб., а чистый убыток — 74 млн руб. У самого Евгения Львова доли в компании нет — ранее он объяснил, что это связано с юридической реструктуризацией бизнеса.

«Компания, которую я искренне любила, с завтрашнего дня прекратит существование. Проект golama закрыт. Не верится, но это так. За два года мы добились очень многого: golama стал заметен на рынке, по количеству заказов обходили конкурентов. Вырастили базу с нуля до сотни тысяч пользователей. Приложение скачали больше миллиона человек. Наш сервис полюбили и возвращались к нам каждую неделю. Я сама — перестала ходить в продуктовые магазины, заказывая все только через golama. Не потому что я тут работала, а потому что действительно удобно», — комментирует Григорова.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума сервис договорился о привлечении еще $7,5 млн от VEB Ventures («дочка» ВЭБ.РФ). По оценке аналитиков Dsight, эта сделка стала одной из крупнейших на российском венчурном рынке в первом полугодии 2019 года. Гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров отмечает, что закрыть сделку должны были в декабре 2019 года, и предполагает, что в результате Golama не получила инвестиции.

Автор: Анна
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