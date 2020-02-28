Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» начал доставлять продукты

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» от основателей Рокетбанка запустил услугу экспресс-доставки продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по маркетингу сервиса Кирилла Родина.

Первый магазин в формате dark store (для обслуживания только онлайн-заказов) открыт 25 февраля в районе Новослободской, планируется запустить их во всех 30 точках сервиса в Москве.

«Кухня на районе» обещает доставку продуктов за 10–15 минут, а при заказе вместе с готовой едой — до 30 минут. Продукты закупаются напрямую у производителей, сейчас ассортимент насчитывает 400 позиций, включая изделия Parmalat, President, «Простоквашино», «Велкома», Greenfield, рассказал Кирилл Родин. В стоимость продукта заложена наценка сервиса, динамического ценообразования не будет, добавил он. В компании отказались раскрыть инвестиции в новое направление.

«Кухня на районе» сможет конкурировать с существующими сервисами экспресс-доставки продуктов, учитывая высокую фрагментированность покрытия районов различными сервисами, считает партнер Data Insight Борис Овчинников.

«У сервиса уже есть точки в привлекательных районах Москвы, отработана доставка. Но детали модели, особенно ценообразование, вызывают вопросы. Ряд клиентов готовы покупать продукцию, невзирая на высокую наценку, но сегмент такой аудитории невелик», — полагает эксперт. По его словам, минимальная наценка была бы более предпочтительным вариантом при таргетировании на уже существующую аудиторию сервиса.