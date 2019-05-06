Сервис доставки продуктов iGooods вышел на операционную прибыль

Сервис доставки продуктов iGooods в первом квартале 2019 года вышел на показатели операционной прибыли в большинстве городов присутствия — Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и Сургуте. Таких результатов удалось добиться благодаря высокому уровню оказания услуги, увеличению числа заказов и региональной экспансии, а также маркетингу.

Оборот (совокупная стоимость всех доставленных продуктов) сервиса за первый квартал вырос почти в три раза — до 630 млн рублей. Количество доставок за этот период также возросло и составило 165 тыс. штук, средний чек — 3 835 рублей.

Показатель I кв. 2017 года I кв. 2018 года I кв. 2019 года Оборот службы доставки 0,07 млрд рублей 0,22 млрд рублей 0,63 млрд рублей Средний чек (с НДС) 3 882 рублей 3 952 рублей 3 835 рублей Количество доставок 19 тыс. 56 тыс. 165 тыс.

«Результаты первого квартала 2019 года — это 53% от всего оборота 2018 года. Число доставок из гипермармаркетов увеличилось на 295%, а в стоимостном выражении рост составил 286%. За счет расширения франчайзинговой сети и начала работы с новыми ритейлерами показатели iGooods продолжат расти», — сказал управляющий и сооснователь сервиса по доставке продуктов iGooods Григорий Кунис.

Впервые сервис вышел на показатели операционной прибыли в феврале 2018 года. Однако тогда компания решила сделать упор на региональную экспансию, и этот показатель временно снизился. Сейчас сервис впервые вышел на постоянную операционную прибыль в большинстве городов присутствия.

Общее число заказов в iGooods по состоянию на 1 апреля достигло 600 000 штук. На данный момент сервис осуществляет доставку из 105 гипермаркетов в семи городах страны. К концу года компания планирует начать работать во всех городах-миллионниках.