+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Сервис доставки продуктов iGooods вышел на операционную прибыль

Сервис доставки продуктов iGooods в первом квартале 2019 года вышел на показатели операционной прибыли в большинстве городов присутствия — Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и Сургуте. Таких результатов удалось добиться благодаря высокому уровню оказания услуги, увеличению числа заказов и региональной экспансии, а также маркетингу.

Оборот (совокупная стоимость всех доставленных продуктов) сервиса за первый квартал вырос почти в три раза — до 630 млн рублей. Количество доставок за этот период также возросло и составило 165 тыс. штук, средний чек — 3 835 рублей.

Показатель

I кв. 2017 года

I кв. 2018 года

I кв. 2019 года

Оборот службы доставки

0,07 млрд рублей

0,22 млрд рублей

0,63 млрд рублей

Средний чек (с НДС)

3 882 рублей

 

3 952 рублей

3 835 рублей

Количество доставок

19 тыс.

56 тыс.

165 тыс.

«Результаты первого квартала 2019 года — это 53% от всего оборота 2018 года. Число доставок из гипермармаркетов увеличилось на 295%, а в стоимостном выражении рост составил 286%. За счет расширения франчайзинговой сети и начала работы с новыми ритейлерами показатели iGooods продолжат расти», — сказал управляющий и сооснователь сервиса по доставке продуктов iGooods Григорий Кунис.

Впервые сервис вышел на показатели операционной прибыли в феврале 2018 года. Однако тогда компания решила сделать упор на региональную экспансию, и этот показатель временно снизился. Сейчас сервис впервые вышел на постоянную операционную прибыль в большинстве городов присутствия.

Общее число заказов в iGooods по состоянию на 1 апреля достигло 600 000 штук. На данный момент сервис осуществляет доставку из 105 гипермаркетов в семи городах страны. К концу года компания планирует начать работать во всех городах-миллионниках.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 апреля / Комментарии
Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Интернет-магазин Ozon продолжает свое развитие в Республике Беларусь: площадка запустила новый канал доставки. Теперь клиенты могут получить онлайн-заказы в почтоматах DPD — одного из крупнейших провайдеров по экспресс-доставке грузов в стране.

далее →

30 апреля / Комментарии
Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Соглашение предполагает открытие более 2000 постаматов и 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до конца 2020 года в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети.

далее →

30 апреля / Комментарии
«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

Boxberry выкупает долю 25% у основателей курьерской службы, 75% компания приобрела в 2016 году. Таким образом завершается процесс слияния бизнеса.

далее →

26 апреля / Комментарии
X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, разработала цифровую платформу для доставки посылок из интернет-магазинов в постаматы и пункты выдачи заказов.

далее →

25 апреля / Комментарии
Из Турции с любовью: DPD доставит посылки Bringly в 4000 пунктов Pickup

Из Турции с любовью: DPD доставит посылки Bringly в 4000 пунктов Pickup

DPD в России, крупнейший коммерческий логистический провайдер в РФ, стала партнером Bringly. DPD доставляет из Турции посылки клиентам маркетплейса в 4000 пунктов партнерской сети Pickup по всей России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!