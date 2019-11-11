Сервис доставки продуктов от «Сбербанка» начал работать в Москве и других городах

Cервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» от «Сбербанка» начал работать в Москве и 16 городах Московской области, а также Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске.

В Москве сервис будет сотрудничать с Metro Cash&Carry, «Ашаном» и «Азбукой вкуса», в Казани — с Metro и «Ашаном», в других городах — только с Metro. Покупатели смогут заказать товары по тем же ценам, что и в магазинах. Время доставки составит от двух часов, стоимость услуги — 98 рублей на первый заказ и 158 рублей на повторный стандартный заказ (до 30 кг).

«СберМаркет» использует технологии и логистику сервиса доставки продуктов Instamart. В августе 2019 года венчурный фонд «Сбербанка» SBT Venture Fund II выкупил долю в компании у первого зампреда банка Льва Хасиса. В сентябре 2019 года сервис начал тестироваться в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Сервис «СберМаркет» войдет в совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды, рассказали в «Сбербанке». Банк и Mail.Ru Group договорились о создании совместного предприятия в июле 2019 года. Партнёры оценивают проект в 100 млрд рублей.

«Мы надеемся, что сервисы „СберМаркета“ станут популярными и востребованными, а сам „СберМаркет“ сумеет войти в число флагманов рынка с узнаваемым брендом». Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка