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Сервис Elementaree получил $5 млн инвестиций от РФПИ и Bonduelle

Сервис доставки наборов еды Elementaree закрыл раунд инвестиций на $5 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение компаний.

Участниками раунда стали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), французская компания Bonduelle и неназванный бизнес-ангел. Привлеченное финансирование пойдет на расширение производства и качества сервиса.

Сервис Elementaree работает в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет продуктовые наборы для приготовления конкретных блюд. «Партнерство с Bonduelle, лидером в сфере переработки овощей, обеспечит нам качество мирового уровня и доступ к самым современным технологиям производства продуктов питания», — приводятся в сообщении слова основателя Elementaree Ольги Зиновьевой.

С момента основания в 2014 г. компания ежегодно демонстрирует двузначные темпы роста, а привлеченные средства будут использованы для роста производственных мощностей, расширения ассортимента, развития технологической платформы и начала работы в ближайшие два года в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, потенциал роста российского рынка продуктовых наборов оценивается на уровне $1 млрд в перспективе 5–7 лет.

Автор: Анна
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