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Сервис iGooods подал иск на 1,9 млн руб к Instamart

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск петербургской компании iGooods (ООО «Айгудс систем») к московскому сервису Instamart о компенсации 1 930 000 рублей за нарушение исключительных прав (ст. 1301 Гражданского кодекса РФ). Это первое крупное судебное разбирательство между игроками российского e-grocery.

«Компания Instamart использовала фотографии, которые iGooods создала для своего электронного каталога с продукцией гипермаркетов. Мы занимались оцифровкой товаров несколько месяцев, это большая и кропотливая работа. Именно благодаря качественно составленному каталогу сервис доставки может предоставлять свои услуги покупателям», — рассказал управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

Сервис обращался в Instamart с требованием удалить фотографии и выплатить компенсацию за их использование. Однако досудебная претензия не была удовлетворена. «Компания удалила только часть снимков, а некоторые продолжает использовать», — сказал Кунис.

Каталоги продукции сервиса iGooods включают 80 тыс. наименований. Компания собрала доказательства о незаконном использовании московским сервисом 193 снимков. Продукция на карточках Instamart имеет очень характерные для снимков петербургского сервиса черты — ракурс, тень, дата изготовления продукта. Протокол осмотра сайта заверен у нотариуса.

Автор: Анна
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