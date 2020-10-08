Сервис igooods увеличил оборот почти в 3 раза до 1,7 млрд руб

Компания igooods в III квартале совершила доставок на 1,7 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. За 9 месяцев 2020 г. выручка сервиса составила 5,7 млрд руб.

В низкий летний сезон действовал пролонгированный эффект пандемии, который привел к формированию привычки покупать продукты онлайн. Второй важный фактор роста — восстановление B2B-сегмента. Кроме этого, в июле igooods запустил рекламную платформу для производителей. За тестовый период продажи некоторых производителей увеличились в 1,5−2,5 раза.

«Мы видим по низкому сезону, что пандемия ускорила вовлечение клиента в онлайн — появилось много людей с положительным опытом дистанционных покупок продуктов и понимающих ценность доставки. igooods — это человечный сервис, который заботится о клиенте. С нами остаются 73% клиентов после первой покупки», — говорит управляющий и сооснователь igooods Григорий Кунис.

Всего за III квартал igooods доставил порядка 407 345 заказов. Средний чек за этот период составил 4 062 рубля, а сопоставимые продажи (показатель LFL) увеличились в 1,8 раза. Для покупателей стала доступна новая категория — электроника с доставкой за 90 минут.

В сентябре количество заказов увеличилось почти на 20% по сравнению с августом. Это было связано с несколькими факторами: люди вернулись с дач и отпусков, начался деловой сезон и были введены новые ограничительные меры. На фоне новостей об обязательном использовании средств защиты в общественном транспорте выросли продаж масок, перчаток и санитайзеров.

«На рынке высокая степень неопределенности из-за подъема заболеваемости. Мы заранее готовились ко второй волне и начали нанимать дополнительный персонал, чтобы удовлетворить растущий спрос. Мы ожидаем, что по итогам года оборот увеличится до 10-12 млрд руб. в зависимости от будущей ситуации с ограничениями», — говорит управляющий и сооснователь igooods Григорий Кунис.

Всего к доставке подключено более чем 221 магазинов в 32 городах присутствия.