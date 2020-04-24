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Сервис iGooods увеличил оборот в 2 раза до 1,26 млрд руб. в I квартале 2020 года

Cервис доставки продуктов iGooods подвел финансовые результаты за первые три месяца 2020 года. Компания совершила доставок на 1,26 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таких результатов удалось добиться благодаря росту спроса на услугу, расширению географии присутствия и запуску новых партнерских проектов. Оказала влияние и пандемия коронавируса, которая подстегнула интерес россиян к покупкам онлайн.

Всего за первый квартал iGooods доставил порядка 306 000 заказов, а с момента основания выполнил более 1,5 млн доставок. Средний чек за этот период составил 4 073 рубля, а продажи LFL увеличились в 1,5 раза. Сервис iGooods вышел на окупаемость во всех городах присутствия.

Самым активным по числу заказов стал март, когда в России начали фиксировать первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В этот период люди стали активнее совершать онлайн-покупки. Всего за март сервис выполнил 127 806 доставок на общую сумму 568 млн рублей, что означает рост относительно марта 2019 года в 2,1 раза. В пиковые дни спрос на услуги сервиса увеличивался до 20 раз в зависимости от города. Для более безопасного оказания услуги iGooods обеспечил своих курьеров и закупщиков средствами индивидуальной защиты, внедрил функцию бесконтактной доставки, а также начал процесс полного перехода на безналичную оплату заказа.

«Сервис сейчас активно растет: мы увеличиваем в ежедневном режиме количество сотрудников, договариваемся о новых партнерствах и расширяем географию присутствия. Услуга доставки продуктов стала социально значимой, люди разных возрастов совершают онлайн-покупки, поскольку это наиболее безопасный способ пополнения запасов на данный момент. Пандемия заставляет мир меняться, в первом квартале она только начала влиять на спрос, во втором квартале еще большее количество россиян обратятся к услуге доставки. Конкуренция на рынке будет усиливаться, но iGooods продолжит расти и увеличивать обороты», — говорит Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods.

В первом квартале iGooods также запустил онлайн-перевод чаевых для курьеров и закупщиков через сервис CloudTips (совместный проект «Тинькофф» и CloudPayments). В период коронавируса сумма чаевых выросла на 20% на сотрудника, а общий объем поощрений вырос в 3 раза. Средний размер чаевых составляет 150 рублей.

Всего к доставке подключено более чем 150 магазинов в 14 городах присутствия. За первый квартал сервис вышел в Ярославль, Рязань, Калугу, Тверь, Владимир и Тулу. В рамках партнерства с Joom запущен сервис Joom fresh. Совместно с сетью «ЛЕНТА» стартовала доставка на основе технологии white label и теперь покупателям не надо переходить на сайт сервиса, чтобы сделать заказ продуктов.

Спрос на услугу повысил интерес к франшизе iGooods. Только за март сервис получил более 260 заявок из 50 городов страны. Всего за первый квартал было получено 480 заявок. Наиболее активные франчайзи в таких городах-миллионниках, как Москва, Новосибирск, Пермь, Ростов.

Развитие в новых городах присутствия сервиса идет быстрее, чем при экспансии в 2019 году. Например, за три недели работы сервиса в Рязани удалось выйти на показатели 80 заказов в неделю.

«Мы запустились 30 марта, и в первый же день доставили 40 заказов, сейчас эта цифра в два раза больше. Получилось быстро набрать персонал — сейчас в штате 15 закупщиков, 10 курьеров и 10 стажеров. Если спрос на доставку продуктов будет сохраняться, через три месяца планируем окупить все вложенные в проект деньги» — рассказал Евгений Барк, франчайзи iGooods в Рязани.

В Ярославле, где сервис запустил доставку 1 апреля, средний чек уже почти сравнялся с показателями в столицах.

«Бизнес растет быстро. Из-за режима самоизоляции количество клиентов увеличивается с каждым днем. Мы постоянно расширяем зону покрытия доставки, например, сегодня открыли 3 новые района. Всего за три недели мы доставили 1466 заказов со средним чеком 4 840 рублей. Сейчас мы доставляем продукты из гипермаркета „Глобус“, позже планируем подключить сети „ЛЕНТА“ и METRO», — поделился Артем Клычев, франчайзи iGooods в Ярославле.

Автор: Анна
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