Сервис igooods запустил доставку электроники из гипермаркетов за 90 минут

Новая категория товаров — электроника — стала доступна через сервис igooods. Раньше клиенты могли заказать из гипермаркетов только продукты и товары повседневного спроса. Сроки доставки заказа не изменятся и будут составлять с учетом сборки 90 минут.

«Потребности клиентов в доставке расширяются, теперь им нужна быстрая доставка не только продуктов, но и электронных товаров. Новый тренд стал наиболее четко прослеживаться в сентябре. Новая категория товаров выводит конкуренцию на рынке на новый уровень. Доставка электроники из гипермаркетов сможет по скорости конкурировать с Ozon, Wildberries, „М.Видео-Эльдорадо“. Большинство ритейлеров техники предлагают доставку на следующий день, поэтому в случае срочных покупок услуга будет актуальна», — пояснил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Ожидается, что техника войдет в каждый 50-й заказ igooods. Средний чек за счет нее вырастет на 5%. Оборот сервиса из-за электроники вырастет на 5%.

Среди товаров, доступных для заказа, появились электрочайники, тостеры, наушники, зарядные устройства, фены, выпрямители для волос, утюги, весы, электроплиты, телевизоры и др. На данный момент доставка электроники доступна из торговых сетей Selgros, АШАН, METRO. В дальнейшем планируется подключить к доставке ассортимент и других торговых сетей.

Клиенты при получении заказа смогут проверить работоспособность товара и в случае его неисправности вернуть. Стоимость доставки не изменится (от 199 руб.), возврат осуществляется бесплатно.

Услуга по доставке электроники пока находится в стадии тестирования, но уже доступна всем пользователям igooods. Для этого персональные закупщики igooods прошли дополнительное обучение по выбору электроники. Во время первых недель теста самыми востребованными товарами оказались салфетки для компьютера, пьезозажигалка.