Сервис «Квартиротека» увеличил продажи IKEA в онлайне и офлайне

Бесплатная библиотека дизайн-проектов квартир помогла IKEA увеличить продажи в России на 17% за финансовый год, который закончился в августе 2019 года. Россия — самый быстрорастущий рынок для IKEA после Венгрии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

Сервис «Квартиротека» начал работать в июне 2019 г., и за время существования его сайт посетило 2,8 млн пользователей. Большая часть из них оказалась новыми покупателями, отмечает издание. Отчасти популярность проекта объясняется тем, что 60% россиян живут именно в типовом жилье. Такие данные приводила сама IKEA при запуске «Квартиротеки».

Кроме продаж, проект положительно повлиял на электронную коммерцию компании в России. За отчетный год посещаемость онлайн-магазина IKEA выросла на 16%,а доля интернет-заказов достигла 11% от общей выручки.

Благодаря росту продаж российский рынок стал вторым после Венгрии по темпам роста. Это заставило производителя мебели задуматься о создании аналогичных сервисов в странах с высоким процентом типового жилья.