Сервис на День влюбленных, каким его хотят видеть клиенты

Во многих странах мира, 14 февраля отмечают праздник Дня святого Валентина (Valentine's Day) или как его еще называют — День всех влюбленных. В этот праздничный день принято делать сюрпризы и радовать близкого человека романтическими поступками.

Компания 4Service провела онлайн-опрос* с участием респондентов из 19 регионов России, чтобы узнать как празднуют и что планируют дарить друг другу пары на 14 февраля и правда ли День Влюбленных, в 2019 году, создаст невероятный ажиотаж для ритейла?

*онлайн-опрос — метод сбора информации, который осуществляется на основе использования интернет-технологий. Опрос компании 4Service по тематике Дня Святого Валентина проводился по интерактивной анкете, размещенной на сайте компании и в социальных сетях.



Статья содержит данные по результатам опроса, проведенного международной исследовательской компанией 4Service, в период января-февраля 2019 года. Результаты исследования могут использовать предприниматели в сфере ритейла для создания маркетинговых кампаний, а также рекламных инициатив для потребителей, с целью увеличения продаж в праздник 14 февраля.

Большинство, из тех, кто принял участие в опросе — 67% пар, которые живут вместе или находятся в браке, 21% — незамужние женщины и холостые мужчины.

Без исключения, женщины и мужчины готовятся ко дню Святого Валентина. 80% опрошенных утверждают, что это прекрасный праздник чтобы порадовать любимого человека желанным подарком. Лишь взрослое поколение людей, в возрасте от 56 и выше, уже не празднуют 14 февраля и относятся к нему равнодушно.

Традиционно в разных странах мира, влюбленные люди готовят для своих избранных — подарки. В Японии принято дарит друг другу сладости, страстные французы преподносят для любимых — драгоценности и украшения, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.

Ожидание — Реальность. Чего хотят женщины?

Весь год одаривая своего избранного заботой, женщины ждут ответных грандиозных сюрпризов на 14 февраля. Опрос показал что по статистике 31% женщин ждут подарков и поздравления от своего избранного, в этот праздник. А вот у мужчин все иначе. Лишь 10% представителей сильного пола, на День влюбленных, надеются получить презент от своей половинки. Видимо традиционные покупки пен для бритья и носков оставили свой след в жизни мужчин.

Среди популярных сюрпризов ко Дню святого Валентина, 35% женщин хотят организовать незабываемый ужин для своего мужчины/парня. Готовность совершить романтический поступок присуще 21% кавалеров в России, именно они собираются признаться в своих чувствах к любимой 14 февраля. Беспроигрышный вариант с покупкой шикарного букета в планах у 37% мужчин. Из вариантов подарков, которыми готовы одарить своих избранниц: романтический ужин при свечах дома, небольшой сувенир или украшение, мягкая игрушка, совместное посещение культурного мероприятие, отправиться на шопинг и купить то, что выберет дама. Чтобы удивить свою прекрасную половину россияне планируют потратить на подарок от 2000 до 5000 рублей и более. Практичные женщины, в свою очередь, выделили на презент для своего партнера, парня или мужа от 500 до 3000 рублей. В среднем, на подарки для близких ко Дню влюбленных, сумма, которую готов потратить каждый россиянин, независимо от пола и возраста, составляет 2100 рублей.

Сервис на День влюбленных, каким его хотят видеть клиенты

Каждый магазин и ресторан использует праздничную дату, как возможность провести акцию и увеличить продажи. В погоне за финансовой стороной, а также из-за ажиотажа который создают толпы покупателей, сети абсолютно забывают об уровне обслуживания. Ведь именно он оказывает влияние на конечное решение клиента о покупке.

Мы спросили у россиян, что для них как для гостей и потребителей, важно получить от сферы обслуживания, в День святого Валентина. Около 58% мужчин и 52% женщин заблаговременно изучают предложения кафе, ресторанов, специальные цены на товары, к 14 февраля, на сайтах. Праздничное музыкальное сопровождение/живую музыку ожидают встретить 48,7% влюбленных. Для создания незабываемого вечера, 34,5% романтических пар предпочтут выбрать заведение, где будет тематическая культурная программа, которая не заставит их скучать.

В День влюбленных, важным фактором для выбора ресторана являются: позитивный предыдущий опыт посещения (59%), положительные отзывы друзей и знакомых, пожелание партнера (парня/девушки, с которым планируют посетить ресторан). Конечно же хочется чтобы праздничный вечер с любимым человеком был идеальным. Влюбленные пары, планирующие провести время за ужином в ресторане, выбирают заведения где на высоком уровне: чистота, сервис — качество и скорость обслуживания, меню, подходящее под вкусовые предпочтения пары. В преддверии праздника, создайте для клиентов специальные ценовые предложения, романтическую атмосферу с музыкой и декором в локациях, которые соответствуют их ожиданиям. И тогда вы точно получите счастливую пару клиентов, а заодно — подтвердите хорошую репутацию своего ресторана или магазина.