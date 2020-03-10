Сервис «Наличные с покупкой» стал доступен во всех магазинах сети «ВкусВилл»

Сбербанк расширил географию предоставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «ВкусВилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

При безналичной оплате (банковской картой, смартфоном или умными часами) держатели карт Сбербанка смогут снимать до пяти тыс. рублей за один раз или 20 тыс. в сутки. Для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.

«Ранее вместе с крупнейшими платежными системами мы запустили услугу „Наличные с покупкой“ в Санкт-Петербурге и Москве. Наблюдая востребованность сервиса, мы продолжили масштабирование проекта и обеспечили его доступность по всей сети магазинов „ВкусВилл“. Теперь у покупателей в 30 крупнейших городах России появилась новая возможность снять наличные, которая позволит значительно сократить временные затраты на поиски банкомата». Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка