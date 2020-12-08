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Сервис PickPoint оценил ущерб от кибератаки на постоматы

Сервис доставки онлайн-заказов PickPoint утратил не более 1000 заказов из 49 тысяч в ходе атаки хакеров на его постаматную сеть и пока не обладает информацией, кто стоит за кибератакой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

4 декабря около четверти постаматной сети в Москве пострадало из-за атаки хакеров.

«На момент инцидента в 2732 зараженных постаматах находилось 49 тысяч заказов общей стоимостью 150 млн рублей. Утеряно не более 1000 заказов. На оперативную поддержку пользователей и восстановления сети постаматов PickPoint затратил 10 млн рублей», — сообщили в компании. «Кто устроил эту акцию — пока не ясно. Это была первая направленная кибератака на сеть постаматов», — добавили в логистической компании.

Фото: Код Дурова

PickPoint устанавливает на свою сеть постаматов новую версию программного обеспечения, также усилены внутренние регламенты по информационной безопасности. «Для проведения полноценного анализа вредоносного вируса, PickPoint обратился к экспертам в этой области, в „Лабораторию Касперского“. PickPoint организует рабочую группу с привлечением специалистов из крупных отраслевых компаний для консультирования по вопросам кибербезопасности, профилактики и предотвращению действий злоумышленников», — сообщили в компании.

Фото: Код Дурова

«Пользователи PickPoint уже получают свои заказы. Мы делаем все необходимое, чтобы 46 тысяч пользователей, чьи заказы оказались в постаматах во время инцидента, не просто получили свои покупки, но и не испытали серьезный дискомфорт на фоне сложившейся ситуации», — заключили в компании.

Автор: Анна
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