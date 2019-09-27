Сервис по доставке продуктов iGooods начинает работать в Барнауле

Крупнейший сервис доставки продуктов в России iGooods выходит в Барнаул. Жители города смогут заказать продукты через сайт и приложение iGooods с 26 сентября из розничной сети «ЛЕНТА», позже станет доступен ассортимент сети гипермаркетов METRO. Заказать продукты можно будет их любого района города.

«Число жителей Барнаула превышает 600 тыс. человек, это город с достаточно хорошей покупательской способностью населения. На данный момент там не представлен ни один крупный сервис доставки продуктов. Хотя по опыту других городов Сибири мы видим, что такая услуга востребована. Поэтому мы приняли решение о выходе в Барнаул», — объясняет управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис.

Тамара Шелия, Руководитель отдела по работе с профессиональными клиентами компании «Лента»: «Сервис доставки из гипермаркетов „Лента“ становится всё более востребованным у жителей городов, где он уже запущен, и мы рады выходить с нашим партнёром в новые регионы. Уверены, что жители Барнаула оценят удобство доставки товаров, которые представлены в наших магазинах, и станут постоянными пользователями этой услуги».

Электронный каталог торговых сетей включит почти 15 тыс. товаров. В дальнейшем список товаров будет расширен продукцией местных производителей. Стоимость доставки составит 199 рублей. Курьеры сервиса будут привозить продукты из гипермаркета ЛЕНТА по адресу Павловский тракт, 156 и гипермаркета METRO по адресу Павловский тракт, 309..