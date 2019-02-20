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Сервис по доставке продуктов iGooods провел первую сделку M&A

Оренбургский сервис по доставке продуктов через интернет heyFOOD начал работать под брендом iGooods. Партнеры заключили соглашение в конце прошлого года, которое предусматривает получение heyFOOD статуса франчайзи.

По условиям соглашения, iGooods включил нового партнера в региональные договоры трех розничных сетей — теперь heyFOOD может доставлять продукты из METRO, Ленты и Карусели. Кроме этого, iGooods предоставил heyFOOD доступ к своему оцифрованному каталогу, приложению под iOS и Android телефоны, а также настроил работу клиентского сервиса. Со своей же стороны, HeyFOOD будет платить роялти с каждого заказа в соответствии с требованиями франшизы.

Увидев спрос на услугу доставки продуктов среди жителей Оренбурга, Иван Киселев совместно с партнером основал heyFOOD в 2017 г. Изначально сервис привозил из розничной сети METRO товары FMCG, которые можно было заказать только через сайт. После присоединения к iGooods список рителейров расширился за счет розничных сетей «Лента» и «Карусель», что привело к росту конверсии на сайте heyFOOD и числу клиентов.

«Мы чувствовали, что для дальнейшего роста необходимо расширить функционал платформы, увеличить количество гипермаркетов-партнеров и ассортимент товаров в каталоге. Благодаря сотрудничеству с iGooods мы видим двухкратный рост количества заказов», — рассказывает сооснователь heyFOOD Иван Киселев.

«HeyFOOD был у истоков рынка E-Grocery в Оренбурге, мы очень рады, что нашли профессионального партнера», — говорит управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис — «У heyFOOD хорошая клиентская база и экспертиза, но для масштабирования не хватало технических и финансовых возможностей. Вместе с нами получился синергетический эффект, который позволил увеличить обороты бизнеса».

iGooods работает в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Белгороде, Оренбурге и Сургуте. Сервис планирует начать работать во всех российских городах-миллионниках до конца 2019 г. Через iGooods проходит более 1 800 заказов в день, а средний чек составляет 3 500 руб. За 2018 г. оборот сервиса составил более 1,2 млрд руб.(совокупная стоимость всех доставленных продуктов), было совершено более 300 000 доставок.

Автор: Анна
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