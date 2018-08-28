Сервис распознавания одежды Sarafan.AI получил инвестиции на сумму $1,3 млн
Сервис распознавания одежды Sarafan.AI закрыл новый инвестраунд на сумму $1,3 млн, пишет газета «Коммерсантъ». Среди инвесторов — фонд Admitad Invest, венчурная компания The Untitled и фонд Сергея Дашкова.
«Мы инвестировали, чтобы сохранить свою долю, проект демонстрирует утроение оценки от раунда к раунду», — отметил сооснователь The Untitled Константин Синюшин.
Финансирование планируется направить на международные продажи и расширение партнерской сети. «Именно в Европе сейчас сконцентрирован большой пул наших клиентов в электронной коммерции и крупных медиа, а Индия — вторая страна по числу интернет-пользователей после Китая», — рассказал основатель и гендиректор Sarafan Technology Андрей Корхов.
Sarafan Technology Inc. основана в 2016 г. Основная разработка команды — технология искусственного интеллекта для распознавания модных и beauty-товаров на фотографиях и видео. Платформа обрабатывает 300 тыс. фотографий в сутки, к ней подключено около 300 площадок, включая Cosmopolitan, «7 дней», «Ева.ру», «Лайфхакер».
«Поколение Y, живущее в гаджетах, хочет носить то же, что и любимый блогер или исполнитель, для него важна именно контентная составляющая», — поясняет акционер Run Capital Андрей Романенко.