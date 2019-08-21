Сервис Rate&Goods зафиксировал рост средних цен на хлеб в крупных сетевых магазинах

Специалисты сервиса Rate&Goods сравнили среднюю стоимость определенных марок хлеба в популярных сетевых магазинах страны летом 2018 и 2019 гг. и зафиксировали рост в диапазоне от 7,56 до 14,2 %. Результаты этого исследования согласуются с данными о приросте потребительских цен, которые недавно обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Некоторые хлебобулочные изделия выросли в цене не очень сильно, например нарезной батон (380 г) продавался летом 2018 г. в «Пятерочке» в среднем за 27,45 рублей, а летом 2019 г. — за 29,91 рубля (прирост 8,96 %). Однако другие аналогичные товары за прошедший год подорожали более существенно, например белый хлеб «Первым делом» стоил в июне прошлого года в среднем 12,7 рублей, а в начале этого лета — 14,5 рублей (прирост 14,2 %).

Выросли цены и на составляющие хлебобулочных изделий — специалисты Rate&Goods увидели прирост в диапазоне от 8,1 % (на яйца) до 22,7 % (на дрожжи):