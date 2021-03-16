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Логистика RSS

Сервис «Самокат» объявил о региональной экспансии

Сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» объявил о региональной экспансии, сообщает «Ведомости» со ссылкой на сооснователя сервиса Вячеслава Бочарова. Сейчас компания работает в четырёх городах ― Москве, Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

По данным издания, с 16 марта сервис начнёт доставлять товары в Краснодаре, с 18 марта ― в Самаре. Вячеслав Бочаров рассказал, что в ближайшие три месяца «Самокат» намерен выйти во все российские города-миллионники.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, в стране насчитывалось 15 таких городов. Бочаров объясняет интерес к ним уже имеющимся у сервиса опытом в регионах. По его словам, количество клиентов в первые дни работы в Казани и Нижнем Новгороде было выше, чем в Москве и Петербурге, поэтому компания приняла решение активнее заходить в новые города.

Эксперты считают, что услуга экспресс-доставки продуктов и товаров первой необходимости может привлечь потребителей в новых городах. Одним из конкурентных преимуществ сервиса является то, что за доставку не нужно платить, отмечают они.

Самокат был основан Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году. В мае прошлого года 75,6% компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и Сбера — «О2О холдинг». По данным «Ведомостей», на 2020 год у сервиса было 400 дарксторов, доставкой занимались 8000 человек, а годовая выручка компании составила 9,7 млрд рублей.

Автор: Анна
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