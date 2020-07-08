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Сервис СберМаркет стал новым членом АКИТ

Сервис СберМаркет был создан на базе технологической платформы российского стартапа Instamart и предлагает клиентам обслуживание через веб-сайт и мобильное приложение во всех городах России. Заказы формируются профессиональными экспертами по закупкам и доставляются курьерами в течение установленного клиентом промежутка времени — в течение двух часов или до семи дней вперед.

СберМаркет начал работу в пилотном режиме 6 сентября 2019 года в Ростове-на-Дону и Краснодаре на базе операционной и технологической платформы онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. Уже через месяц «пилот» в двух городах обеспечил 10% от заказов сервиса Instamart во всех регионах присутствия. Кроме того, в первый месяц более 20 тысяч человек установили приложение СберМаркет на свои мобильные устройства. В июне 2020 г. сервис охватил всю страну.

«Сегодня к членам ассоциации присоединился очень амбициозный, высокотехнологичный и динамично растущий игрок на рынке e-grocery. В период пандемии сервис СберМаркет показал свои самые сильные стороны, быстро доставляя до дверей клиентов десятки тысяч любимых товаров по ценам торговых сетей. Люди получили хороший клиентский опыт и в очередной раз увидели практическую пользу от проникновения технологичных решений в нашу жизнь. Очевидно, что сервис покупок продуктов и товаров первой необходимости через интернет будет становиться все более востребованным и привычным инструментом», — прокомментировал президент АКИТ Артём Соколов.

«Мы рады вступить в АКИТ — ведущую российскую организацию, которая выступает драйвером развития всей отрасли e-commerce. СберМаркет как сервис доставки продуктов и товаров с федеральным охватом помогает бизнесу по всей стране запускать новые каналы продаж, а клиентам — пользоваться новыми удобными сервисами. Рассчитываем, что в сотрудничестве с экспертами ассоциации и другими участниками мы будем совместно продвигать стандарты для эффективного развития отрасли интернет-торговли, а также подключать новые виды бизнеса к онлайн-продажам», — прокомментировал генеральный директор СберМаркет Асан Курмангужин.

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие российские и международные компании, которые формируют более 50% объема российского рынка интернет-торговли. Главными задачами АКИТ являются популяризация электронной коммерции в России, установление справедливых принципов конкуренции и укрепление позиций добросовестных участников рынка e-commerce.

Автор: Анна
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