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Сервис срочной доставки товаров из магазинов Superbro закрылся

Российский сервис доставки товаров из магазинов Superbro (ранее — Dostavista.Market) объявил о закрытии. Сообщение о прекращении работы появилось в соцсетях компании.

Сервис Superbro запустила курьерская служба Dostavista. С сентября 2018 года он работал в тестовом режиме, а в феврале 2019 года запустился окончательно (на старте проект назывался Dostavista.Market). В базе данных «Контур.Фокус» указано, что ООО «Маркет-Дв» (юрлицо Superbro) на 76% принадлжит основателю Dostavista Михаилу Александровскому и на 24% — ООО «Портал» (юрлицо Dostavista).

Superbro предлагал доставку товаров разных категорий из 1200 магазинов Москвы за 90 минут. В частности, Superbro доставлял товары из «Азбуки Вкуса», «М.Видео», «Руспублики», Hoff и других магазинов.

«С грустью сообщаем, что сегодня сервис Superbro приостанавливает свою деятельность. Спасибо, что помогали нам делать сервис лучше: делились отзывами и впечатлениями», — говорится в сообщении сервиса.

14 января сообщил о закрытии российский проект по доставке продуктов — Golama. Как пояснили в пресс-службе сервиса, это произошло из-за того, что проект не нашел достаточного финансирования. Сервис был основан в марте 2018 года, в феврале 2019 года привлек 150 млн рублей от неназванного инвестора, а в июне договорился с Veb Ventures о привлечении еще 500 млн рублей.

Ранее о закритии сообщил еще один российский стартап по доставке фермерских продуктов — Foodza. Владельцы приняли решение закрыть проект, так как почти за два года «не нашли устойчивую бизнес модель, которая могла бы составить значимую конкуренцию существующей дистрибуции через рынки».

Автор: Анна
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