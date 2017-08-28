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Сервис Surkus соберёт очередь к магазинам и ресторанам

В США появился сервис Surkus, который помогает собирать очереди на мероприятия или в заведения. Компания платит пользователям, чтобы они стояли у ресторанов и кафе и создавали видимость популярности места. Об этом рассказывает The Washington Post.

Заработок пользователей зависит от заказчика очереди и может варьироваться от $5 до $100 и более. Средний заработок составляет от $25 до $40 за мероприятие. По словам создателей сервиса, сейчас им пользуются более 150 тысяч подставных посетителей в разных городах США. Проект работает два года, за это время компания выполнила 4200 заказов на организацию очередей для 750 клиентов.

Подставные посетители должны не только стоять в очереди, но и демонстрировать свою заинтересованность в заведении или событии. Если они не будут этого делать, компания может снизить их рейтинг в сервисе, что понизит шансы ещё раз пройти отбор на мероприятия. Передвижения посетителей отслеживаются по геолокации. Пользователи, которые покидают очередь раньше времени, не получают оплату за проведённое в ней время.

Автор: Анна
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