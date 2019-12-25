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Сервис «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей

Сервис «Яндекс.Деньги» подключился к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП).

«Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в „Яндекс.Деньгах“ и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька — достаточно мобильного номера», — говорится в сообщении.

Пополнить электронный кошелек через Систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь «Яндекс.Денег». Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП.

Также в пресс-релизе отмечается, что сервис планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

По словам руководителя департамента развития продуктов «Яндекс.Денег» Аллы Савченко, сервис не будет брать комиссии за переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП.

Примечательно, что основным акционером компании ООО «ПС Яндекс.Деньги» является Сбербанк, который, несмотря на предписание ЦБ РФ, все еще не подключился к Системе быстрых платежей. Так, Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не успел подключиться к системе в установленный Банком России срок — до 1 октября 2019 года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что рассчитывает на подключение к СБП в первом квартале 2020 года, тогда как тестовое подключение может пройти уже в январе. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк в соответствии с существующим законодательством, пока он не подключится к системе.

Автор: Анна
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