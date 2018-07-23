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Сервис «Яндекс.Еда» открыл собственные кухни

Сервис по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» открыл в трех спальных районах Москвы собственные кухни, на которых рестроны-партнеры готовят еду только под доставку. Об этом пишет vc.ru.

«Яндекс.Еда» арендовала кухни в районах Тушино, Зябликово и в районе станции метро «Бабушкинская». Эти площадки сервис предлагает в субаренду. На территории каждой такой кухни могут работать в среднем три ресторана. Формат такого сотрудничества называется dark kitchens.

Доставкой приготовленных на кухнях заказов будут заниматься курьеры сервиса. Для пользователей «Яндекс.Еды» способ и условия заказа не изменились. Ни в приложении, ни на сайте сервиса нет специальных значков, которые бы говорили, что еда приготовлена на отдельной кухне.

«Крупные рестораны редко представлены в спальных районах из-за больших вложений в открытие заведений, низкой проходимости и прибыли. Поэтому формат dark kitchens выгоден для ресторана-партнера, так как покрывает все издержки на организацию кухни и не несет финансовые риски», — рассказали vc.ru в пресс-службе сервиса.

Автор: Анна
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