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Сервис «Яндекс.Лавка» начал работать в Нижнем Новгороде

Сервис «Яндекс.Лавка» начал работать в Нижнем Новгороде. Первые три склада «Яндекс.Лавки» открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах Нижнего Новгорода. Заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, продукты привезут на такси.

Нижний Новгород — это третий город после Москвы и Санкт-Петербурга, где начала работать «Лавка». 

«С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов «Яндекса», развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты».

В ближайший год компания планирует инвестировать в развитие «Лавки» в Нижнем Новгороде около 100 млн руб.

Доставка продуктов будет бесплатной. Минимальная сумма заказа для расширенных зон доставки — 200 руб. Время работы — с 7:00 до 24:00. Все заказы будут передавать бесконтактно — курьер должен оставить пакет на сумке и отойти на 1,5-2 метра от двери.

В ассортименте «Лавки» будет много местных производителей. Нижегородцы смогут купить онлайн молочные продукты «Княгиниское молоко», хлеб «Каравай», яйца из Дивеево, мороженое «ДавАйс» и воду Сарова. В первые три недели на все товары в «Лавке» будет действовать скидка 20%.

Автор: Анна
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