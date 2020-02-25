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Сервис «Яндекс.Лавка» оценили в $303 млн

Аналитики Sberbank CIB первыми оценили стоимость сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка». В отчете говорится, что по итогам 2020 г. выручка проекта составит 9,6 млрд руб., а его стоимость может достичь $303 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчёта.

К концу 2022 г. сеть «Яндекс.Лавки» увеличится более чем в 10 раз, с нынешних 80 до 950 точек. Тогда же сервис, юридически являющийся частью бизнеса «Яндекс.Такси», может преодолеть точку безубыточности, прогнозируют в Sberbank CIB.

К факторам, которые будут способствовать росту проекта, аналитики относят экспертизу и возможности материнской компании, привлекательную рыночную нишу, а также доступ к аудитории «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еды». В перспективе увеличить средний чек может государство, если разрешит онлайн-продажу безрецептурных лекарств и алкоголя.

Как отмечается в отчете, выбранная ниша экспресс-доставки практически свободна. Прямым конкурентом «Яндекс.Лавки» на столичных рынках является только «Самокат», куда уже инвестировала группа ПИК и к которому присматриваются Mail.ru Group со Сбербанком. Такие сервисы, как iGooods, «СберМаркет» и SaveTime, работают по немного другой схеме: они берут продукты напрямую из магазинов и предлагают более долгую доставку.

Вышеупомянутые сервисы выступают в роли первопроходцев, которые продвигают идею экспресс-доставки и модель dark store, тем самым меняя поведение потребителей. Если классические ритейлеры увидят привлекательность в данном сегменте, они сменят наблюдательную позицию на проактивную, говорят эксперты.

Автор: Анна
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