Сервис «Яндекс.Лавка» отказался от бумажных пакетов

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов, сделанных из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE). Об этом на странице компании в Facebook рассказала экотренер Надежда Васякина.

Совместно с компанией «Экотехнологии» сервис сравнил жизненный цикл пакетов из разных материалов: затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации. В исследовании учитывали затраты ресурсов на производство, транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.

«Бумажный пакет и правда разлагается быстрее, чем пластиковый. Но только по этому нельзя заключить, что он безопаснее для планеты. Экологичность зависит от судьбы пакета, от того, как он появился и как часто им пользуются. Для производства бумажных пакетов нужна срубленная специально для них древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета. При этом бумажные пакеты редко используют повторно, потому что они быстро пачкаются, рвутся и оказываются на свалке. Есть ещё так называемые эко- и биопакеты. В основном это оксоразлагаемые пакеты: в них есть добавки, из-за которых материал „распадается“ на мелкие фрагменты — микропластик. Но это не плюс, а минус, потому что он загрязняет почву, воду, воздух, и, пройдя по пищевой цепи — наш организм. Так что такие пакеты — тоже не вариант. Бывают и настоящие биоразлагаемые пакеты из специальных полимеров, но их нужно компостировать — только тогда в них есть смысл. В России система компостирования пока не налажена, поэтому такой пакет отправится на обычную свалку», — комментирует Надежда Васякина.

Поэтому «Лавка» выбрала пластиковые пакеты, которые можно повторно использовать. Также сервис запустил эксперимент с небольшими пакетиками из переработанной макулатуры — они выдерживают только небольшой вес, они используются чтобы разделять несовместимые товары: например, стиральный порошок и детское питание внутри одного заказа.