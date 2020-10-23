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Сервис Яндекс.Маркет изучил спрос на автошины

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на автомобильные товары и рассказали, как с похолоданием изменился интерес к ним и что сейчас популярно. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 21 октября 2019 года по 20 октября 2020 года.

По данным Яндекс.Маркета, за последний месяц спрос на автотовары вырос на 24%, а наибольший интерес россияне проявили к шинам. Так, за две недели спрос на категорию вырос на 75%, достигнув пика 19 октября. Как отмечает Михаил Шевяков, эксперт категории «Авто» Яндекс.Маркета, спрос на автошины ещё будет расти — по данным сервиса, в прошлом году пик пришёлся на 30 октября.

В среднем россияне готовы потратить на покупку шин 5500 рублей, хотя в прошлом году этот показатель держался на уровне 5700 рублей. Сейчас в 75% случаев россияне ищут зимнюю резину и чаще всего отдают предпочтение вариантам от Nokian Tyres — 14% пользовательских переходов пришлось на предложения этого производителя. Самой популярной стала автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 со средней стоимостью около 3000 рублей. Чуть менее популярными стали модели от MICHELIN и Yokohama — по 7% переходов.

Как отмечает Шевяков, сейчас темп прироста спроса на автомобильные шины опережает показатели аналогичного периода прошлого года. По мнению эксперта, из-за тёплой зимы 2019 года многие россияне не стали приобретать зимнюю резину и «переобуваться», поэтому сейчас для большинства водителей покупка зимнего комплекта стала особенно актуальной.

Помимо интереса к резине, растёт спрос и на колёсные диски. Эксперты сервиса зафиксировали пик интереса к категории 20 октября — к тому моменту за две недели спрос вырос более чем на 50%. Сейчас на покупку дисков россияне готовы потратить около 4300 рублей. Чаще всего пользователи обращают внимание на предложения от производителя K&K — на него пришлось 17% пользовательских переходов. Чуть менее популярными стали SKAD — 16% и Trebl — 7% переходов. Несмотря на то, что ТЗСК занял в рейтинге четвёртое место, колёсный диск ТЗСК Renault Logan со средней стоимостью около 1500 рублей стал самым популярным за последний месяц.

По мнению Михаила Шевякова, пандемия подчеркнула важность наличия личного автомобиля, поскольку это позволяет снизить число физических контактов с другими людьми. Эксперт отметил, что эта тенденция сохранится как минимум до конца 2020 года, а на автомобильный рынок может прийти много новых водителей. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост интереса к автотоварам в целом, а в категории шин — к бюджетным моделям. Из-за снижения курса рубля и удорожания шин автомобилисты стараются ориентироваться на модели подешевле.

Более того, по мнению эксперта, большинство россиян готовы подготовить личный автомобиль к зиме и использовать его в качестве основного вида транспорта. Как отмечает Шевяков, даже те водители, которые прошлой зимой отдавали предпочтение общественному транспорту, в этом сезоне также пересядут на автомобили.

Автор: Анна
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