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Сервис «Яндекс.Радар» прекратит публикацию рейтингов сайтов

Сервис «Яндекс.Радар» с июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, а аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК.

В компании заверили, что на других инструментах аналитики это никак не скажется: для рекламодателей и партнеров все аналитические инструменты останутся доступными.

Решение отказаться от подсчета аудитории внешних проектов объяснили последствиями пандемии коронавируса.

«Мы решили отказаться от развития ряда неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку», — комментирует пресс-служба «Яндекса».

«Яндекс» открыл площадку «Яндекс.Радар» в 2017 году для мониторинга популярности поисковых систем и браузеров. Он работает на обобщенных данных счетчика «Яндекс.Метрика».

Автор: Анна
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