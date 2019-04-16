Сервис Юла представил новый фирменный стиль: минимализм и градиент

Впервые, с момента основания в 2015 году, сервис объявлений Юла провел ребрендинг, сменив логотип и цветовую палитру бренда. Изменения коснулись мобильного приложения и сайта, а также всех маркетинговых коммуникаций.

Новый логотип подчеркивает технологичность и современность сервиса. В 2018 году компания провела исследование, которое показало, что форма и пестрая палитра цветов в прежней версии фирменного стиля у части опрошенных вызывала ассоциации с лентой, а не юлой (игрушкой).

«Уже более трех лет наш сервис объявлений жил с логотипом, который был создан в крайне сжатые сроки летом 2015 года. С тех пор Юла сильно изменилась не только как приложение, но и как бизнес. С запуском новых направлений Юла Авто и Недвижимость мы поняли, что пришло время обновить наш визуальный стиль и сделать его понятным для пользователей всех вертикалей и медийных носителей,» — прокомментировала Анна Мельнова, директор по маркетингу и развитию бизнеса сервиса объявлений Юла.

Новый визуальный стиль был подготовлен агентством ONY.

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY: «Мы пришли не только с новым логотипом, но с целой системой, в которой простая геометрическая форма стала основой визуального языка. И этот язык работает на самых разных уровнях, юла легко масштабируется на любые носители, может работать и в анимации, и в статическом виде. В целом, мы всегда за такой подход».

После обновления логотип Юлы стал более минималистичным, приобрел современный фиолетовый градиент и коническую форму. Изменилась вся цветовая палитра бренда. Вместо прежнего разнообразия цветов он приобрел элегантный фиолетовый градиент.