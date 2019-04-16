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Дизайн и юзабилити RSS

Сервис Юла представил новый фирменный стиль: минимализм и градиент

Впервые, с момента основания в 2015 году, сервис объявлений Юла провел ребрендинг, сменив логотип и цветовую палитру бренда. Изменения коснулись мобильного приложения и сайта, а также всех маркетинговых коммуникаций.

Новый логотип подчеркивает технологичность и современность сервиса. В 2018 году компания провела исследование, которое показало, что форма и пестрая палитра цветов в прежней версии фирменного стиля у части опрошенных вызывала ассоциации с лентой, а не юлой (игрушкой).

«Уже более трех лет наш сервис объявлений жил с логотипом, который был создан в крайне сжатые сроки летом 2015 года. С тех пор Юла сильно изменилась не только как приложение, но и как бизнес. С запуском новых направлений Юла Авто и Недвижимость мы поняли, что пришло время обновить наш визуальный стиль и сделать его понятным для пользователей всех вертикалей и медийных носителей,» — прокомментировала Анна Мельнова, директор по маркетингу и развитию бизнеса сервиса объявлений Юла.

Новый визуальный стиль был подготовлен агентством ONY.

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY: «Мы пришли не только с новым логотипом, но с целой системой, в которой простая геометрическая форма стала основой визуального языка. И этот язык работает на самых разных уровнях, юла легко масштабируется на любые носители, может работать и в анимации, и в статическом виде. В целом, мы всегда за такой подход».

После обновления логотип Юлы стал более минималистичным, приобрел современный фиолетовый градиент и коническую форму. Изменилась вся цветовая палитра бренда. Вместо прежнего разнообразия цветов он приобрел элегантный фиолетовый градиент.

Антон Петров, бренд-дизайнер ONY: «Мы полностью поменяли не только логотип, но и весь графический язык бренда. Переосмыслили образ юлы, сведя его к более абстрактному симметричному волчку — эта форма стала основой для всех дизайн материалов бренда. Радужное буйство цвета в старом логотипе превратилось в градиент. Вместе с клиентом, базируясь на результатах фокус-группы, мы подобрали цвет логотипа так, чтобы он гармонично работал с расширенной палитрой и вызывал позитивные эмоции. Мы решили использовать не яркие, базовые цвета, а их разбеленные сложные оттенки».

Автор: Анна
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