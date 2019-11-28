Сервис «Юла» запустил видеозвонки для оценки качества товара

Сервис объявлений «Юла» (принадлежит Mail.ru Group) запустил видеозвонки. Они предназначены для того, чтобы покупатель смог сразу оценить качество товара, не тратя времени на встречу с продавцом.

Чтобы посмотреть на товар по видеосвязи, покупателю нужно начать аудиозвонок и попросить продавца включить видео. Для безопасности видеопоток будет затенен, пока покупатель не согласится перейти на видеозвонок.

Видеозвонки реализованы на базе технологий социальной сети «Одноклассники». Для осуществления звонков используется нейронная сеть, которая автоматически настраивает параметры сетевого протокола как на этапе дозвона, так и во время звонка.

Видеозвонки в рамках сервиса объявлений можно использовать для разных целей: убедиться, что товар действительно есть у продавца и он настоящий, оценить качество материала и внешний вид, провести первичный осмотр квартиры или машины.

Видеозвонки работают в новых версиях мобильных приложений на iOS и Android.

В дальнейшем «Юле» введет гибкую настройку использования звонков. Например, пользователь сможет полностью скрыть свой номер телефона и оставить возможность звонить ему только через сервис.