Сервисный центр X5 признан лучшим роботизированным центром обслуживания

X5 Retail Group получила премию «Лучший общий центр обслуживания 2018» в номинации «Роботизация процессов». Помимо X5 на этот приз претендовали «Гринатом» и «Северсталь». Бизнес X5 ежегодно растет быстрее рынка, роботизация различных процессов позволяет компании преодолевать возможные ограничения в развитии, связанные с человеческим фактором.

Проект по роботизации процессов Сервисного центра X5 стартовал в ноябре 2017 года. За это время уже роботизировано семь процессов: сверка с контрагентом, выгрузка документов из электронного архива, их маршрутизация, контроль отображения документов в SAP и др. Таким образом, ежегодный документооборот роботизированных процессов составит порядка 5 млн документов.

На 31 декабря 2017 года Сервисный центр X5 обслуживал более 250 тыс. сотрудников компании и более 5 000 поставщиков в 63 регионах страны. Его ежегодный документооборот (включая EDI) составляет порядка 100 млн документов.