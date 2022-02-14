Сервисы Яндекс продлевают финансовую поддержку водителей и курьеров на 2022 год

До 700 млн рублей увеличены расходы на поддержку таксистов и курьеров в период пандемии. Сервисы Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Лавка и Яндекс Доставка продлевают финансовую поддержку водителей и курьеров на 2022 год.

Курьеры и водители, выполняющие заказы сервисов Яндекса, по-прежнему смогут получить финансовую помощь, если они заболели коронавирусом. Кроме того, в рамках поддержки сервисы помогают партнерам организовывать пункты вакцинации, проводить дезинфекцию автомобилей, а также содействуют партнерам в бесплатной выдаче масок и перчаток.

Поддержка водителей и курьеров началась в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Общая сумма, выделенная сервисами Такси, Еды, Лавки и Доставки на помощь в борьбе с распространением коронавируса и поддержку партнеров, увеличена до 700 миллионов рублей. Помимо России, программа финансовой поддержки действует еще в восьми странах: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Латвии, Молдавии, Сербии и Эстонии.

Яндекс Такси также продолжает информировать пользователей и партнеров о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Для водителей-партнеров работают пункты выдачи средств индивидуальной защиты (масок и антисептиков). Кроме того, для них организованы пункты бесплатной вакцинации и пункты дезинфекции автомобилей.

Курьеры-партнеры Яндекс Еды, Лавки и Доставки также могут пройти бесплатную вакцинацию. Маски и перчатки можно получить в офисах курьерских служб, также их регулярно раздают мобильные бригады. Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции все заказы доставляются бесконтактно. Кроме того, курьерам компания регулярно напоминает о том, как важно чаще пользоваться антисептиками и носить средства защиты.