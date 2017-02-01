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Сеть "220 вольт" осваивает новый формат магазинов

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220 Вольт
220 Вольт
Ремонт и строительство

Ритейлер "220 вольт" намерен развивать формат гипермаркетов. Пилотный проект планируется открыть в партнерстве с поставщиками на территории Москвы. Сейчас в состав сети входят 230 магазинов в различных регионах РФ. При этом в 2017 году "220 вольт" намерен открыть более 250 торговых точек по схеме франчайзинга, а также 15 собственных объектов стандартного формата.

Первый такой гипермаркет строительных товаров и электроинструмента откроется в столице уже весной. Общая площадь магазина составит 750 кв. м, а ассортимент товаров в новых магазинах будет в три-четыре раза шире, чем в обычных проектах компании площадью 50-400 кв. м, сообщает "Деловой Петербург".

Решение о начале развития формата гипермаркет появилось в компании после запуска двухэтажного магазина в Краснодаре. Торговая точка показала максимально эффективные результаты работы. Помимо этого, в компании понимают, что, Москва - огромный рынок, где наблюдается тенденция активного перехода от формата строительных рынков к гипермаркетам, пишет издание.

Как отмечают в "220 вольт", крупный торговый формат планируется развивать в партнерстве с поставщиками, которые откроют полноценные отделы на площадях магазинов. Такой тип сотрудничества призван уменьшить издержки торговой сети на открытие новых точек. Конкретных партнеров, объем инвестиций и место открытия ритейлер пока не называет.

Компании и сервисы: 220 Вольт
Автор: Игорь Назаров
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