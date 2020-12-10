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Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» открыла магазин уникального формата

В начале декабря ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» открыла первый магазин «585 Time Optics». Это уникальный формат, которого еще не было на российском рынке. В нем будут представлены две основные товарные группы — часы и солнцезащитные очки.

В ассортименте «585 Time Optics» более 2000 моделей часов и свыше 500 — солнцезащитных очков. На одной торговой площадке будет представлено множество известных брендов: Polaroid, Ray Ban, Givenchy, Sokolov, TALANT и другие.

«Как правило, чтобы купить качественные солнцезащитные очки, нужно обойти не один магазин. В салонах медицинской оптики их ассортимент достаточно узкий, а в магазинах одежды — это сопутствующий аксессуар: несколько моделей в прикассовой зоне. Похожая ситуация и с часами. Есть монобрендовые салоны, и чтобы выбрать между разными марками, нужно переходить из одного магазина в другой. Новый „585 Time Optics“ — это суперстор, в котором мы собрали лучшие модели от ведущих брендов», — комментирует Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Для формирования ассортиментной матрицы нового магазина в управляющей компании «585*ЗОЛОТОЙ» используют историю спроса и продаж в сети, а также рыночную конъюнктуру, аналитику кликабельности изделий в интернет-магазине и в соцсетях.

Благодаря сотрудничеству с мировыми брендами объем импортных товаров в сети в 2020-2021 годах будет увеличен на 30% по сравнению с 2019 годом.

Первый магазин под вывеской «585 Time Optics» открылся в Новосибирске и будет работать в формате стрит-ритейла. Торговая площадь объекта составляет более 80 кв. метров.

Автор: Анна
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