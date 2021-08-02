Ювелирный ритейлер «585*ЗОЛОТОЙ» начинает развивать новый формат магазинов «585 Time Optics». Это острова в торговых центрах с ассортиментом, состоящим только из двух товарных групп — часы и солнцезащитные очки. Такая нестандартная комбинация ассортимента делает этот формат уникальным для российской розничной торговли.

На каждом объекте будет представлено 300 SKU оптики и 250 SKU наручных часов. В ассортименте нового острова собраны самые известные мировые бренды: Ray Ban, Vogue, Polaroid, Max Mara, Boss и другие.

Для новых торговых объектов разработан собственный дизайн и особая конфигурация оборудования. От привычных островов «585 Time Optics» отличается тем, что витрина с солнцезащитными очками выделена в отдельно стоящий стеллаж, не соединенный с основном торговым пространством, к которому можно подойти с любой стороны.

«Идея нового формата возникла из анализа покупок наших клиентов: часы и оптику часто приобретают вместе, т.к. эти два аксессуара дополняют друг друга. Кроме того, в нашем магазине можно составить монобрендовый образ, использовав часы и солнцезащитные очки одной марки», — рассказал Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Первый остров «585 Time Optics» открыт в Краснодаре. Готовится к открытию торговый объект в Тюмени. За ними последуют открытия в других регионах.

Для продвижения нового формата разработана собственная программа лояльности, которая предусматривает специальные цены на товары, дополнительные скидки и сертификаты на покупку.