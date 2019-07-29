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Сеть Boxberry выросла до 3 000 отделений

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Boxberry
Boxberry
Курьерские службы

Компания Boxberry продолжает расширять географию присутствия. С августа 2018 года сеть отделений компании выросла на 1 000 точек. Сейчас Boxberry представлена в 556 городах, курьеры службы работают в 1200 населённых пунктах. Лидерами по количеству отделений остаются Москва и Санкт-Петербург: в этих городах открыто 341 и 193 пунктов соответственно.

В отделениях компании клиенты отправляют посылки и письма, получают интернет-покупки, в том числе из-за рубежа. В большинстве точек можно бесплатно вернуть товары в британский интернет-магазин Asos. Также здесь принимают заказы на доставку у региональных интернет-магазинов.

По мере расширения географии работы растёт и спрос на услугу доставки частных посылок. За первое полугодие 2019 года физические лица отправили на 118% больше посылок, чем за первое полугодие 2018 года. В регионах больше всего отправок совершили жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Интерес к услуге связан с упрощением процедуры отправки: оформить экспресс-накладную на груз можно онлайн в личном кабинете получателя, а передача посылки оператору в отделении занимает не более 5 минут.

«Экономия времени — один из ключевых факторов для нынешнего потребителя. Мы учитываем это при развитии услуги и делаем ставку на онлайн-сервисы. Сейчас клиент может большинство операций проводить в сети: рассчитать стоимость, узнать сроки доставки, оформить документы, отследить отправление. В отделении он просто получает бесплатную упаковку и передаёт готовую посылку. Все очень быстро. Также для удобства потребителей компания увеличивает время работы пунктов выдачи», — отмечает директор Boxberry Михаил Бахарев.

Увеличивается и число перевозимых Boxberry интернет-покупок. В первых двух кварталах 2019 года онлайн-ритейлеры отправили с помощью компании почти на 70% больше грузов, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас Boxberry доставляет товары в 6000 интернет-магазинов, чуть более 40% из них — региональные ритейлеры. Активнее всего отправляют товары продавцы из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Иваново и Челябинска.

«Интернет-торговля по определению не должна ограничиваться городом или областью. Неудивительно, что с появлением возможности быстро и качественно решить проблему логистики, местные предприниматели расширяют географию продаж. Благодаря пунктам приёма Boxberry они экономят своё время, сокращают сроки доставки и затраты на курьерский забор. И могут предложить покупателю надёжную и недорогую доставку в любой регион», — говорит Михаил Бахарев.

Компании и сервисы: Boxberry
Автор: Анна
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