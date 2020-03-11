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Сеть «Дикси» начала продавать свои товары в интернете

Сеть супермаркетов «Дикси» впервые начала продавать свои товары в интернете — до этого ритейлер занимался торговлей исключительно офлайн, об этом сообщают «Ведомости». Товары «Дикси» представлены на маркетплейсе платформы Ozon.

Сейчас пользователям доступны для заказа 200 наименований товаров. Это продукция с длительным сроком хранения, в частности консервы, бакалея и кондитерские изделия. Эти товары будут храниться на складах Ozon, покупатели смогут получить свои заказы как через курьера, так и в пунктах выдачи. В дальнейшем ассортимент планируется расширить до нескольких тысяч товарных единиц. Как отметила директор по развитию бизнеса маркетплейса Елена Шульгина, сеть собирается также представить потребителям уникальные продукты, включая собственную торговую марку ритейлера.

С выходом на рынок онлайн-торговли продукция «Дикси» будет доступна в 6,5 тыс. населенных пунктов России. До этого ритейлер работал офлайн в 739 городах и населенных пунктах. По словам директора по развитию омниканальных продаж «Дикси» Кирилла Гришина, сотрудничество с Ozon позволило сети супермаркетов выйти в онлайн быстро и без инвестиций, а также расширить аудиторию.

Автор: Анна
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